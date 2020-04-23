Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге прошли обследование на коронавирус 8196 человек. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в городском оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее было обследовано 7471 человек.

По состоянию на 10 часов утра четверга, на карантине в Петербурге находится 2974 человека. За сутки их количество сократилось на 896 человек за счет истечения сроков карантина.

Из числа остающихся на карантине лиц 63 человека находятся в обсерваторе, 545 — на самоизоляции, 2366 — контактные лица.

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В службе экстренных вызовов 112 за среду было зарегистрировано 702 обращения. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 13 человек.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге отмечено 2267 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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