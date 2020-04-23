Черкесск, , 10:09 — REGNUM В Карачаево-Черкесии передано в социальные учреждения и малоимущим жителям региона свыше 22 тонн овощей. К оказанию помощи нуждающимся в условиях пандемии коронавируса подключился крупнейший в России агрокомбинат «Южный», сообщили 23 апреля в пресс-службе главы и правительства республики.

Продукция агрокомбината доставлена в детские социальные организации республики и лечебно-профилактические учреждения, в том числе в детский дом-интернат «Забота «и детский дом для детей и сирот, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, овощи получили многодетные и малообеспеченные семьи.

Благотворительные акции проводят в это сложное для населения время, вызванное пандемией коронавируса, и другие сельхозпредприятия Карачаево-Черкесии, фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств.