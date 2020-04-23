Рязань, , 10:07 — REGNUM Ещё два человека с подозрением на коронавирус скончались в Рязанской области. О результатах патологоанатомического исследования сообщили 22 апреля в региональной оперативной группе.

Скончавшиеся были пациентами рязанских больниц. Согласно результатам исследований, мужчина 90 лет умер от тромбоэмболии. Точную причину смерти 59-летней женщины ещё устанавливают. Известно, что у неё в анамнезе ишемическая болезнь сердца и ряд других хронических заболеваний. Окончательно причина смерти будет установлена в результате комплексного лабораторного исследования.

Это пятый и шестой случай смерти пациентов, о которых сообщали в региональной оперативной группе.

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