Москва, , 10:06 — REGNUM Донорами крови для больных COVID-19 в случае, если уже переболеют, готовы стать 53% жителей России, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

В основном стать донорами плазмы крови хотят стать мужчины, чем женщины — 55% и 50% соответственно, а также люди старше 45 лет — 55%.

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При это снизилось количество граждан готовых сделать прививку от COVID-19. Месяц назад ее хотели сделать 28% опрошенных, по данным на 22 апреля — 24%.

Опрос проведен 22 апреля 2020 года в 367 населенных пунктах во всех округах Росссии. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы обдумают механизм материального стимулирования доноров плазмы крови, уже переболевших COVID-19

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