Кейптаун, , 10:08 — REGNUM Для контроля за осуществлением карантинных мер в ЮАР будет привлечено еще более 70 000 военнослужащих. Об этом передает национальная телекомпания SABC.

По информации журналистов телеканала, в марте в стране был введен общенациональный карантин. Первоначально президент ЮАР Сирилл Рамафоса одобрил развертывание чуть менее 3000 солдат для оказания помощи в осуществлении строгого карантина. Среди прочего в ЮАР запрещен выгул собак, бег на улице и продажа алкоголя. Однако, в некоторых районах сотрудникам службы безопасности было трудно реализовать принятые меры.

Министр обороны Носививе Мапиза-Нкакула подтвердил развертывание более 73 000 военнослужащих по местному радио, сообщает агентство AFP.

«Если вы посмотрите на статистику и скорость распространения вируса, вы поймете, что в какой-то момент нам может понадобиться такой тип развертывания военных, которого никогда не было», — заявил он.

В ЮАР зарегистрировано 3465 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, и 58 из них — с летальным исходом.