Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM Два отделения клинической больницы имени Петра Великого в Санкт-Петербурге закрыты на карантин. Об этом 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова.

«Два отделения закрыты на карантин», — пояснила представитель вуза, в состав которого входит клиника.

Отметим, что по данным издания «Фонтанка», закрыть два отделения клиники было решено по распоряжению главного санитарного врача города Натальи Башкетовой в связи с обнаружением в отделении зараженных новой коронавирусной инфекцией.

Закрыты на 14 дней корпуса 13 и 15, где расположены два онкологических отделения, два хирургических, отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для больных хирургического профиля, а также два операционных блока. С 16 апреля в клинике организован обсерватор в павильонах 13 и 15 в котором изолированы пациенты и врачи.

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