Стокгольм, , 10:05 — REGNUM 23 апреля начинается Рамадан. Мусульмане всего мира будут поститься от рассвета до заката. Но из-за коронавируса многие мечети в Швеции останутся закрытыми. Решение закрыть двери некоторых религиозных учреждений принимали сами имамы. Об этом 23 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Махмуд Халфи, имам и настоятель мечети в одном из районов Стокгольма, рассказал журналистам, что, несмотря на то, что формально 50 человек, в соответствии с новыми правилами, могут одновременно находиться в мечети, он принял решение о ее временном закрытии для прихожан.

Пост во время Рамадана продлится один календарный месяц, и во время поста важная традиция заключается в том, что мусульмане избегают пищи днем, но собираются ночью, чтобы поесть вместе с другими верующими.

Однако из-за коронавируса и рекомендаций Агентства общественного здравоохранения Швеции, касающихся соблюдения социальной дистанции, это означает, что многим мусульманам в Швеции придется собираться лишь в небольших группах. Медики рекомендуют, чтобы круг общения не выходил за рамки близких членов семьи.