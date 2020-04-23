Владивосток, , 10:07 — REGNUM В Приморье выявлено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительство.

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По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 16:00 по местному времени в четверг, 23 апреля в Приморском крае официально зарегистрировано 185 случаев новой инфекции.

«Больше всего случаев — во Владивостоке», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, два случая коронавирусной инфекции были выявлены в городе Партизанске Приморского края.