Гуанчжоу, Китай, , 10:05 — REGNUM Легальное пребывание в Китае иностранцев может быть продлено после завершения срока действия визы и истечения её автоматического двухмесячного продления. Этот вопрос рассматривают китайские власти, сообщил 23 апреля генеральный консул РФ в Гуанчжоу Виктор Пашков.

Проблема продления виз возникла связи с жёстким санитарным контролем из-за пандемии коронавируса, закрытия границ и фактического отсутствия воздушного сообщения с Россией. Такие трудности возникли в том числе у российских граждан в КНР.

«По этому поводу вице-губернатор [провинции Гуандун] Чжан Синь пообещал, что свяжется с компетентными органами, признав, что на этот вопрос необходимо получить ответ», — сказал Пашков ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Китае ввели автоматическое продление визы для иностранцев, которые не могут покинуть страну. Виза продлевается на 60 дней, если иностранный гражданин не нарушал закона.

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