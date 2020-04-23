Петропавловск-Камчатский, , 10:05 — REGNUM Камчатский край получит более 180 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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124,8 млн регион потратит на приобретение средств индивидуальной защиты и разворачивание дополнительных койко-мест. 59,1 млн пойдёт на стимулирующие выплаты медикам. Из резервного фонда поступят 20 аппаратов ИВЛ (10 из них уже поступили на полуостров), а также 11 автомобилей скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока получат из федерального бюджета помощь для борьбы с коронавирусом в размере более 4 млрд рублей.