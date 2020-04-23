Ташкент, , 09:40 — REGNUM Медики в Узбекистане выявили 1716 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

За минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения, выздоровели — 450 человек, в том числе 93 за последние сутки. От заболевания, вызванного коронавирусом, скончались семь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, все ограничительные меры, в том числе карантин и обязательный режим самоизоляции в Узбекистане продлили до 10 мая 2020 года. Жителям республики запрещено пользоваться личным автотранспортом.

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