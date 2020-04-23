Бордо, Франция, , 09:35 — REGNUM Разработчики из студии Motion Twin выпустили бесплатное обновление для своей игры Dead Cells, призванное расширить «бестиарий» проекта. Об этом 22 апреля сообщил портал Eurogamer.

Обновление добавило в Dead Cells шесть новых противников, с которыми игроку предстоит столкнуться во время своих приключений. Помимо этого геймеры получат доступ к уникальным предметам и «навыкам атаки».

Напомним, Dead Cells — это ролевой экшен от французской студии Motion Twin. В нём геймеры управляют бесформенным существом, способным подчинять себе тела умерших людей.

Читайте ранее в этом сюжете: Составлен топ-10 самых продаваемых в США видеоигр