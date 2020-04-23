Рига, , 09:26 — REGNUM 74% жителей Латвии поддерживают предпринимаемые правительством страны шаги в условиях пандемии и экономического кризиса. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого компанией Latvijas Fakti.

«Поддержка действий правительства существует во всех группах. Общий настрой заключается в настроении — не стоит искать блох. Существует консенсус — хорошие дела нужно делать. Настрой нелатышской части общества более критичен», — сказал глава компании, социолог Айгар Фрейманис.

Согласно результатам опроса, 56% опрошенных заявили, что вспышка коронавируса негативно или очень негативно скажется на материальном положении их семьи, 25% респондентов уверены, что их благосостояние не изменится.

Отмечается, что в ходе опроса, проведённого на территории страны за последнюю неделю, по социологической выборке было проведено 1000 телефонных интервью.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.