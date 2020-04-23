Нур-Султан, , 09:23 — REGNUM Министерство внутренних дел Казахстана заняло первое место среди других госорганов по числу лиц, привлеченных за коррупцию. Об этом 23 апреля заявил глава департамента стратегии и оперативного управления агентства по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов на брифинге.

По его словам, 57% человек, привлеченных за коррупцию, — это сотрудники министерства внутренних дел Казахстана. В числе «лидеров» по этому показателю также министерство экологии, геологии и природных ресурсов, министерство сельского хозяйства, а также министерство финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве по противодействию коррупции Казахстана создали специальное управление, сотрудники которого займутся выявлением тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений среди чиновников центральных госорганов.

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