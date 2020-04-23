Челябинск, , 09:13 — REGNUM В челябинском Златоусте 44 человека заразились коронавирусом в одном из корпусов местной больницы. Об этом на брифинге заявил губернатор региона Алексей Текслер.

Результаты их анализов подтверждены, уточнил глава области. По его словам, причиной столь массового заражения произошло из-а ошибок в оказании медпомощи.

Роспотребнадзор проводит расследование по данному факту. Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус заподозрили у медиков горбольницы №1 Екатеринбурга и у пациентов.