Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Аналитики компании NPD Group назвали десять семых продаваемых в США видеоигр по состоянию на апрель 2020 года. Об этом 23 апреля сообщил портал Comicbook.

На последней, десятой позиции разместилась игра Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4, Xbox One и ПК), девятую и восьмую строчку заняли Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) и Madden NFL 20 (ПК, PS4 и Xbox One), седьмую и шестую — Resident Evil 3 Remake (ПК, PS4 и Xbox One) и Grand Theft Auto V (PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 и ПК).

В топ-5 вошли такие проекты, как MLB: The Show 2020 (PS4) и NBA 2K20 (Google Stadia, Nintendo Switch, ПК, PS4 и Xbox One).

Что касается тройки лидеров, то в ней оказались Dragon Ball Z: Kakarot (ПК, PS4 и Xbox One), Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch) и Call of Duty: Modern Warfare (ПК, PS4 и Xbox One).

Стоит отметить, что в рейтинге пока присутсвуют лишь четыре игры, релизы которых состоялись в 2020 году. Издание отмечает, что в скором времени в список может попасть Final Fantasy VII Remake.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Animal Crossing: New Horizons бьёт в США рекорды продаж компании Nintendo. Ей уже удалось обойти по этому показателю такие игры, как The Legend of Zelda и Super Mario Bros. Однако пока ей не удалось побить рекорд Super Smash Bros.

