Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Администрация тюрьмы в американском городе Данбери, где отбывает срок российский лётчик Константин Ярошенко, направила его на медицинское обследование. Об этом 23 апреля сообщили в генеральном консульстве России в Нью-Йорке.

Читайте также: Лётчик Ярошенко заподозрил у себя коронавирус

Дипломаты пояснили, что ранее они обратились с запросом в федеральную тюрьму о состоянии здоровья Ярошенко. Поводом для этого стала информация об ухудшении в штате Коннектикут санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Также по теме: Жена лётчика Ярошенко рассказала о «стабильном» состоянии супруга

«В ответ администрация тюрьмы сообщила о направлении россиянина на медицинское обследование. Ожидаем, что оно будет произведено безотлагательно, и Ярошенко будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат российского лётчика Константин Ярошенко Алексей Тарасов заявил, что его подзащитный мог заразиться коронавирусом. Ярошенко обнаружил у себя симптомы инфицирования. Супруга Ярошенко Виктория отметила, что в исправительном учреждении, где отбывает наказание её муж, уже многие заражены коронавирусом, из камер «каждый день по одному выносят, у кого осложнения». При этом она отметила, что пока состояние здоровья её супруга стабильное.