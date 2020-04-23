Нур-Султан, 23 апреля 2020, 09:04 — REGNUM Из Единого национального тестирования (ЕНТ) в Казахстане исключат вопросы по четвертой четверти. Об этом заявил директор национального центра тестирования Дидар Смагулов, передает «Первый канал Евразия».
По его словам, экзамен состоит из вопросов с пятого по одиннадцатый класс трех четвертей. Смагулов добавил, что ЕНТ пройдет в прежнем формате. Однако во время экзамена введут дополнительные ограничительные меры: увеличат расстояние между выпускниками и введут контроль температуры.
Напомним, 11 апреля в пресс-службе министерства образования и науки Казахстана сообщили об отмене выпускных экзаменов в школах. Итоговая аттестация пройдет на основе годовых оценок по предметам.
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