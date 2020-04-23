Сеул, , 08:52 — REGNUM 23 апреля из Польши в Южную Корею прибудут более 80 человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, самолёт с 85 гражданами Южной Кореи на борту прибудет в международный аэропорт Инчхон во второй половине дня.

Известно, что 24 апреля обратным рейсом в Польшу прибудут около 170 представителей южнокорейских компаний, среди которых LG Chem, SK Hi-Tech, Hyundai Engenering.

Напомним, что 16 апреля самолёт, эвакуировавший из Польши в Южную Корею сограждан, доставил в Варшаву около 250 сотрудников LG Chem, LS Cable, ST Automotive, Hyundai Engenering, а также тесты для диагностики коронавируса.