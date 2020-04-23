Москва, 23 апреля 2020, 08:44 — REGNUM В 2020 году в связи с режимом самоизоляции из-за коронавируса Всероссийская акция «Библионочь» впервые пройдет в режиме онлайн, сообщается на портале мэра Москвы.
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Акция «Библионочь» пройдет в ночь с 25 на 26 апреля. В 2020 году она будет посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Тема акции — «Опаленные страницы».
В Москве в «Библионочи-2020» примут участие 16 библиотек, 15 городских музеев и «Московский дом книги». Они проведут мероприятия в своих интернет-страницах.
Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская акция «Библионочь-2019» охватила 85 регионов России.
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