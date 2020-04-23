Кызыл, , 08:41 — REGNUM В Туве лаборатории Центра СПИД и кожно-венерологического диспансера перешли на круглосуточный режим работы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, это сделано для увеличения объёма исследования на коронавирус.

Как отмечается, с интенсификацией работы лаборатории смогут выйти на 360 исследований в сутки. В настоящее время три учреждения проводят 160 исследований в смену.

«С учётом необходимости проведения дезинфекции помещения после каждой смены, в сутки сменяются три бригады из четырех человек: врача, 2 лаборантов и санитарки. Норматив работы каждой бригады составляет шесть часов, всего планируется задействовать девять бригад», — отметили в минздраве.

В результате здесь сформировали шесть новых бригад из специалистов со всей республики. Они прошли ускоренный курс обучения по методам ПЦР-диагностики. На укрепление лабораторной службы Тувы в рамках борьбы с распространением коронавируса направлено около 12 млн рублей.

Напомним, по ситуации на 23 апреля на территории республики зарегистрировано 15 случаев заражения новым вирусом. Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки выявили одного заразившегося.

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