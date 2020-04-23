Самара, , 08:43 — REGNUM В Самарской области планируют разрешить выезд на приусадебные участки. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на заседании регионального оперативного штаба.

Отмечается, что в настоящее время прорабатываются правила для лиц, имеющих садовые участки.

Предполагается, что на садовый участок можно будет ездить только на собственном транспорте. При этом гражданам необходимо будет с собой иметь документы на землю или на недвижимость, для подтверждения цели своей поездки. Обязательным условием будет являться соблюдение правил режима самоизоляции.

При этом не допускается массовое скопление людей.

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