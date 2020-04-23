Оренбург, , 08:35 — REGNUM В Оренбургской области отмечен рост числа детей, зараженных коронавирусом. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

На 22 апреля в регионе числилось 23 заражённых ребенка, днем ранее (21 апреля) — 16 детей. Источник заражения выяснен — это семейный очаг.

Глава минздрава ежедневно призывает население соблюдать режим самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, в Оренбуржье на 22 апреля зарегистрировано 392 случая заражения коронавирусом, 32 пациента выздоровели, двое скончались.