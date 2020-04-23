Москва, , 08:32 — REGNUM В Москве Музей космонавтики с 24 апреля запускает онлайн-проект «Поехали вместе», который позволит путешествовать по музеям в разных регионах России не выходя из дома, сообщается на портале градоначальника.

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Виртуально пользователи интернета смогут посетить музеи в Екатеринбурге, Петропавловске-Камчатском, Санкт-Петербурге, экспонаты которых рассказывают о космосе.

Прямые включения из музеев будут идти раз в неделю. В трансляциях примут участие ученые, космонавты и художники. Пользователи узнают, как тот или иной город России связан с космической отраслью.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице к онлайн-проекту #Москвастобой присоединился «Союзмультфильм».

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