Ставрополь, , 08:29 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Ставропольском крае по состоянию на утро 23 апреля выросло до 322. За минувшие сутки получено подтверждение диагноза у 55 пациентов, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

На Ставрополье также зафиксирована еще одна смерть пациента с коронавирусом, уже пятая по счету. В тяжелом состоянии в крае находятся девять человек, еще 46 — в состоянии средней степени тяжести. Выздоровели в регионе 44 COVID-положительных пациента.

За сутки на Ставрополье также выросло с 27 до 28 число территорий, на которых отмечены случаи заражения коронавирусом. Список пополнил Курский район.

Читайте также: Глава Ставрополья предложил объявить мораторий на рост стоимости услуг ЖКХ