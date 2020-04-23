Тюмень, , 08:23 — REGNUM Коронавирусом в Тюменской области заразилась беременная женщина, сообщили 23 апреля в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19.

По данным штаба, в регионе выявлено 319 случаев заражения коронавирусом, шесть человек остаются в тяжелом состоянии, трое пациентов скончались.

Медики отмечают, что состояние здоровья беременной женщины с COVID-19 удовлетворительное — жизни пациентки и ребенка ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в казахстанском городе Актау женщина, заразившаяся коронавирусом, родила здорового ребенка. 27-летняя мать родила девочку 2,7 кг.

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