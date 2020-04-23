Соль-Илецк, Оренбургская область, , 08:21 — REGNUM В Соль-Илецке Оренбургской области выявлено нарушение при освоении субсидии, выделенной на благоустройство сквера им. В. И. Ленина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, должностные лица администрации муниципалитета допустили нарушения при приемке поставленных малых архитектурных форм для благоустройства территории сквера в рамках программы по формированию комфортной городской среды.

«Ввиду небрежного отношения к своим обязанностям должностными лицами заказчика не приняты меры к проверке достоверности полноты и качества выполненных работ, что привело к завышению стоимости поставленного оборудования, в результате чего местному бюджету был причинен ущерб на сумму более 900 тыс. рублей», — отметили в прокуратуре.

В настоящее время по факту халатности чиновников возбуждено уголовное дело.