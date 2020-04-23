Южно-Сахалинск, 23 апреля 2020, 08:25 — REGNUM Лжетеррорист «заминировал» аэробус рейсом Москва-Южно-Сахалинск. Самолёт готовится к вылету в аэропорту Южно-Сахалинска.
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Как сообщило РИА Сахалин и Курилы, никакого взрывного устройства на борту обнаружено не было.
Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило оперативным службам аэропорта в третьем часу ночи. На борту находился 41 пассажир и 12 членов экипажа.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля неизвестный также «заминировал» самолёт рейсом Москва — Южно-Сахалинск.