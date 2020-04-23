Москва, , 08:27 — REGNUM Власти 21 региона России подали заявки на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. Об этом сообщает пресс-служба Минкомсвязи России.

Опыт Москвы и Подмосковья внедрят в первую очередь в семи регионах Центрального федерального округа. Это Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

На следующей неделе внедрение пропусков начнут в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Работодатели, продолжающие деятельность в условиях введённых из-за коронавируса ограничений, смогут подать списки сотрудников для выдачи им постоянных цифровых пропусков. Пропуска работники получат в виде QR-кодов после проверки поданных работодателем данных.

QR-коды, пояснили в Минкомсвязи, направят в личные кабинеты граждан на портале госуслуг и на адреса электронной почты. Зарегистрированные на госуслугах смогут получать разовые пропуска через мобильное приложение «Госуслуги. Стопкороновирус».

Оформляющие пропуск должны будут указать причину выхода из дома и конечное место назначения. Пропуск будет действовать определенное время, к нему может быть привязано транспортное средство. При себе нужно будет иметь документ, удостоверяющий личность.