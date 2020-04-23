, 08:01 — REGNUM В ходе еженедельного технического брифинга для депутатов нидерландского парламента 22 апреля директор Национального института здравоохранения и окружающей среды (RIVM) Яп ван Диссел заявил, что без принятых в стране карантинных мер в реанимации могло бы оказаться до 23.000 коронапациентов. В обычных условиях реанимация в Нидерландах располагает в общей сложности 1150 койками.

По словам Ван Диссела, карантинные меры предотвратили 90% госпитализаций в реанимации. При этом он признался, что речь идёт об оценке, поскольку в действительности такое количество госпитализаций удалось предотвратить.

Ван Диссел высказал предположение, что число коронапациентов, находящихся в реанимации, в первой недели мая может снизиться до 700 человек. Сейчас в реанимации находятся 1050 коронапациентов.