Амстердам, , 07:58 — REGNUM Председатель правления роттердамской больницы имени Эразма Эрнст Кюйперс заявил о возможности смягчения карантинных мер в Нидерландах до конца мая.

Указывая на продолжающееся уже почти неделю снижение числа коронапациентов в реанимации, он выразил предположение, что их число в ближайшие недели может снизиться до 500 человек. Сейчас в реанимации находятся 1050 коронапациентов. В случае продолжающегося снижения, по мнению Кюйперса, уже в начале мая можно будет объявить о смягчении карантинных мер. В данный момент срок действия карантинных мер истекает 20 мая.

Председатель Нидерландского объединения реаниматологов Дидерик Гоммерс не согласился с таким прогнозом. По его мнению, сперва следует дождаться, каковыми будут последствия частичного возобновления школьного обучения с 11 мая. Гоммерс считает, что пока преждевременно рассуждать о возможных последствиях этого решения.