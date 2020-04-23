Вашингтон, , 07:52 — REGNUM В многопользовательской игре Bleeding Edge вскоре появится мех (большой боевой робот), управляемый болтливым дельфином. Об этом 23 апреля сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/CHOJlN/status/1253089761784406016

Млекопитающее зовут Мекко (Mekko) и оно будет управлять огромным шагающим «танком», оборудованным гидролокатором, щитом и мощным оружием, которое использует силу звука или устанавливает ловушку-пузырь. Издание отмечает, что Мекко должен был появиться в игре ещё в марте 2020 года, однако из-за задержки Bleeding Edge получит его «на следующей неделе».

Релиз Bleeding Edge состоялся 24 марта 2020 года. Разработкой игры занимается британская студия Ninja Theory, знакомая геймерам по проекту Hellblade: Senua’s Sacrifice.

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