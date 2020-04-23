Амстердам, , 07:52 — REGNUM Около четверти нидерландских школьников в возрасте 15 лет недостаточно владеют навыками чтение, чтобы в полной мере участвовать в жизни общества. Об этом сообщается в докладе Инспекции по надзору за образованием.

24% обследованных школьников не в состоянии выделить главную мысль предложенного им текста. В 2003 г. доля таких школьников составляла 11%. На деле это означает, что такие школьники не в состоянии понять содержание официальной корреспонденции, к примеру, писем государственных или образовательных учреждений. Речь, прежде всего, идёт о школьниках начальных профессиональных учебных заведений, а также о детях родителей с низким образовательным уровнем.

По уровню чтения Нидерланды отстают от других развитых стран, где доля школьников с недостаточным уровнем чтения составляет в среднем около 20%.