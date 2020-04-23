Тюмень, , 07:50 — REGNUM В Тюменской области беременная женщина заболела COVID-19. Её состояние здоровья врачи оценивают, как удовлетворительное, сообщают в региональном оперативном штабе.

Все контактировавшие с беременной женщиной лица выявлены и проверены. Болезнь не угрожает как её жизни, так и будущему ребёнку, уверяют в штабе.

В регионе организовано дистанционное консультирование беременных женщин. Очно берутся лишь плановые скрининги.

«Анализы у беременных берутся по медицинским показаниям, если у них есть признаки заболевания, а также если они контактировали с гражданами, прибывшими из-за рубежа или из регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, таких как Москва и Московская область», — сообщила главный специалист службы родовспоможения департамента здравоохранения Тюменской области Валентина Серова.

Отмечается, что на утро 23 апреля в Тюменской области зарегистрировано 319 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 34 человека выздоровели, трое скончались.