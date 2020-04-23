Тюмень, 23 апреля 2020, 07:50 — REGNUM В Тюменской области беременная женщина заболела COVID-19. Её состояние здоровья врачи оценивают, как удовлетворительное, сообщают в региональном оперативном штабе.
Все контактировавшие с беременной женщиной лица выявлены и проверены. Болезнь не угрожает как её жизни, так и будущему ребёнку, уверяют в штабе.
В регионе организовано дистанционное консультирование беременных женщин. Очно берутся лишь плановые скрининги.
Отмечается, что на утро 23 апреля в Тюменской области зарегистрировано 319 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 34 человека выздоровели, трое скончались.