Стокгольм, , 16:07 — REGNUM Употребление мускатного ореха в виде порошка стало новой вирусной тенденцией, появившейся в популярном молодежном приложении Tiktok. Теперь Информационный токсикологический центр Швеции предупреждает, что и шведская молодежь не стала исключением. В ведомстве подчеркнули, что употребление мускатного ореха в больших количествах токсично и может привести к опасным для жизни последствиям. Об этом 22 апреля сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Мускатный орех содержит миристицин, который в больших количествах токсичен и может выступать в роли галлюциногена. Чрезмерное употребление может привести к тошноте, галлюцинациям, учащенному сердцебиению, судорогам и даже смерти.

«Мы видим заметно увеличившуюся тенденцию о росте числа разговоров о том, что подростки употребляют мускатный орех в целях достижения опьяненного состояния, и поэтому мы должны выступить с соответствующим предупреждением», — заявил Кристин Эдмарк, главный врач Информационного токсикологического центра Швеции.