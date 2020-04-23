Стокгольм, , 07:57 — REGNUM 22 апреля журналисты шведской газеты Fria Tider сообщили, что доля выживших пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии при Каролинской больнице в Стокгольме составляет чуть менее 70% вместо ранее объявленных 80%. Однако в то же время выживаемость в палатах интенсивной терапии в системе здравоохранения Великобритании составляет всего 49%. Таким образом, шведские журналисты акцентировали внимание на лучшие показатели системы здравоохранения в своей стране.

Ранее «Телевидение Швеции» сообщало, что более 80% пациентов с COVID-19 выжили в реанимационном отделении в больнице Каролинского университета в Стокгольме. Однако сейчас доля выживших немного снизилась. В электронном письме, направленном журналистам Fria Tider, правление Каролинской больницы сообщило, что по состоянию на 21 апреля в отделении интенсивной терапии с диагнозом COVID-19 находятся около 120 пациентов. В общей сложности погибли 35 человек, и за жизнь около 80 пациентов медики по-прежнему продолжают бороться. Таким образом, число выживших в реанимации в настоящее время составляет чуть менее 70%.

Журналисты Fria Tider пошли дальше и решили сравнить цифры, полученные от шведских медиков, с аналогичной статистикой в Великобритании. Они сообщили, что 17 апреля Соединенное Королевство составило итоги работы отделений интенсивной терапии для пациентов с COVID-19. В общей сложности 1499 пациентов от инфекции скончались, а 1437 человек смогли покинуть реанимационные койки живыми. Это означает, что у британцев шанс выжить составляет 49%. Британские медики подчеркивают, что отчет от 17 апреля может давать неполную картину, так как пациентам в отделениях интенсивной терапии требуется длительный уход, и поэтому цифры выживших/умерших запаздывают, что может искажать статистику.

Стоит отметить, что негласное противостояние между Швецией и Великобританией началось после того, как британцы раскритиковали стратегию шведов по борьбе с коронавирусом. Напомним, что шведы выступают за быстрое преодоление последствий эпидемии с помощью выработки у населения так называемого «стадного иммунитета». Британцы тоже пошли по этому пути, но потом быстро от него отказались.