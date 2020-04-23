Стокгольм, , 07:53 — REGNUM В Швеции властям столичного Стокгольмского региона удалось обеспечить медиков защитным снаряжение для лечения и домашнего обслуживания пациентов с диагнозом коронавирус. Средств защиты, предоставленным врачам, должно хватить на целую неделю. Это случилось незадолго до того, как оставалось всего несколько часов до возможности увидеть пустые полки в подсобных помещениях медучреждений. Об этом 22 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Как удалось выяснить журналистам Sveriges Radio, в Стокгольме был также создан так называемый «командный центр» — центр связи при Каролинской больнице, где и занимались вопросами обеспечения медиков средствами защиты. И именно этому центру теперь удалось получить столь необходимое оборудование, которого хватит на целую неделю.

«У нас есть склад в Стокгольме, запасы которого по некоторым позициям могут растянуться на месяц. Но когда они начали расходоваться так быстро, в то время, когда мы не получали поставок, когда в Германии и Франции был введен запрет на экспорт, у нас было всего несколько часов, пока нам не пришлось бы столкнуться с отсутствием определенных позиций на наших складах», — заявила Ирина Свенониус из Совета по финансовому контролю в столичном регионе Швеции.