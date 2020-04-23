Стокгольм, , 07:50 — REGNUM Postnord, холдинг двух объединенных почтовых компаний Posten и Post Danmark, сообщил о получении прибыли до налогообложения в размере более чем $29,8 миллиона за первый квартал этого года. Выручка выросла более чем в три раза по сравнению с $8,8 миллиона за аналогичный период годом ранее. Главную причину резкого роста дохода почтовой службы Швеции объяснили мерами самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса: шведы все чаще стали пользоваться онлайн-покупками и, соответственно, услугами почтовой доставки. Об этом 22 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Тем не менее писать друг другу шведы стали все-таки меньше. Что касается писем, то их объемы упали на 12% в течение прошедшего первого квартала 2020 года. Однако это не помешало Postnord добиться впечатлительных результатов в услугах сервиса доставки товаров, что крайне востребовано во время эпидемии коронавируса.

«То, что мы ясно увидели сейчас, особенно в конце первого квартала, так это последствия пандемии COVID-19. Многие сейчас проводят время дома и делают покупки онлайн и хотят получать доставку домой. Мы зафиксировали большой объем поставок, когда посылки доставляются из магазина домой», — заявила Аннемари Гардшол, генеральный директор Postnord.