Стокгольм, , 07:59 — REGNUM По данным SL, муниципальной компании, занимающейся организацией общественного транспорта в Стокгольме, в настоящее время пассажиропоток столичного метро в Швеции упал более чем на 60%. Сейчас только треть жителей Стокгольма путешествует на метро и пригородных поездах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но путешественникам теперь рекомендуется держаться подальше от определенных станций, где все еще возможны заторы и очереди. Дальнейшие меры предосторожности со стороны властей и граждан во время эпидемии коронавируса будут предприниматься и дальше. Об этом 22 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Таким образом, двое из трех пассажиров в Стокгольме, которые раньше передвигались на городском общественном транспорте, сейчас предпочитают не спускаться в метро и избегают поездок на пригородных поездах. Уменьшение пассажиропотока стало заметнее проявляться в середине марта.

Сейчас же количество поездок сократилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, 22 апреля жители столицы Швеции прошли через рамки на входе в метро почти 400 000 раз, по сравнению с более чем одним миллионом в тот же день годом ранее.