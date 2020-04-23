Омск, , 07:08 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков на совещании 22 апреля доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину об эпидемиологической обстановке в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

По словам Буркова, по состоянию на 22 апреля в Омской области подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 19 пациентов, летальных исходов не зарегистрировано.

На лечении находятся 24 человека, в том числе 16 — в стационарах. Восемь человек без клинических проявлений находятся на дому.

В регионе под COVID-19 перепрофилированы пять учреждений с общим коечным фондом 895 коек. К 28 апреля должно быть развёрнуто 1546 коек. Кислородом оснащены 462 койки, аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) — 226 реанимационных коек.

«К 28 апреля у нас будет подготовлено девять медицинских учреждений, и все 1546 коек будут перепрофилированы и готовы к приёму больных. Из них 1082 койки будут обеспечены кислородом согласно заданию Минздрава РФ. Здесь у нас вопросов нет. Есть одна только проблема — обеспечение ИВЛ», — подчеркнул омский губернатор.

Он отметил, что нужно обеспечить 541 реанимационную койку ИВЛ, но к концу месяца регион выйдет «только на 276 ИВЛ». На данный момент законтрактовано ещё 212 аппаратов, но они будут поставлены только в июне.

«У нас потребность на сегодняшний день — 265 аппаратов ИВЛ. Большая просьба поручить Минпромторгу хотя бы 50 аппаратов, которые законтрактованы Омской областью, выделить до конца апреля. Дефицит в 265 аппаратов для нас будет очень критическим», — сказал Бурков.

С лекарствами и средствами индивидуальной защиты в медучреждениях региона проблем нет, резюмировал губернатор.

Михаил Мишустин, в свою очередь, отметил, что проблему Омской области по аппаратам ИВЛ услышал и поручит Минпромторгу РФ отреагировать по поставкам, которые необходимо провести до конца месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, Омская область продолжает жить в режиме самоизоляции, введённом в связи с угрозой распространения коронавируса.

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