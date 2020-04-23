Улан-Удэ, , 06:43 — REGNUM 167 случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Бурятии, 23 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

За сутки было выявлено еще четыре случая заражения SARS-CoV-2. В настоящее время медучреждениях региона с заболеванием COVID-19 находятся 110 человек, из них четверо — тяжелые пациенты, а еще один больной подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля на Улан-Удэнском авиационном заводе в Бурятии зафиксировано три случая заражения коронавирусной инфекции среди работников предприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: На Улан-Удэнском авиазаводе выявили три случая заражения коронавируса