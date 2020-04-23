Екатеринбург, , 06:41 — REGNUM В Екатеринбурге под суд отдан организатор подпольной вечеринки, которая прошла на прошедшей неделе. Об этом пишут СМИ.

Изданию Е1.ru это подтвердил глава свердловского главка МВД Валерий Горелых. Возбуждено административное дело по факту нарушения правил поведения в период пандемии коронавируса. Ему грозит штраф. Впрочем, Горелых отметил, что с организатором провели профилактическую беседу. Кроме того, он явился в полицию добровольно и раскаялся в содеянном. Возможно, суд это учтёт.

Сам организатор тоже заявил изданию, что сделал выводы. Как сообщало ИА REGNUM, видео с вечеринки было опубликовано в интернете. На неё собрались порядка 30 человек. При этом в регионе действует режим «самоизоляции» из-за коронавируса.