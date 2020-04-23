Москва, , 06:36 — REGNUM Смягчение режима самоизоляции в отдельных регионах России может быть оправданным в связи с тем, что в целом по стране не может быть единого плато и единого течения заболеваемости COVID-19, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») в эфире Первого канала.

«Мы с вами такая страна, мы даже не страна, мы два континента, и у нас единого не может быть (плато — прим. ИА REGNUM). Единого эпидемического процесса, единой интенсивности и даже в каждом регионе наверняка есть свои особенности», — объяснил он.

По его словам, смягчение режима самоизоляции допустимо в сфере оказания услуг, например, в ряде регионов можно открыть парикмахерские и салоны красоты, если это позволяет эпидемиологическая ситуация.

Ранее Онищенко призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко не жаловаться на качество российских тестов на коронавирус.

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