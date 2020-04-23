Абакан, , 06:35 — REGNUM Ещё у 12 жителей Хакасии лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 23 апреля в республиканском правительстве.

Состояние инфицированных — удовлетворительное, они находятся под медицинским наблюдением.

Таким образом, всего в Хакасии к 23 апреля зарегистрировано 99 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек уже выздоровели. Как сообщало ИА REGNUM, один пациент с коронавирусом скончался.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии выписали четверых переболевших COVID-19 пациентов