Чебоксары, , 06:23 — REGNUM Из-за рубежа в Чувашию вернулись ещё семь жителей республики, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Два спецрейса вернули в Россию застрявших за границей жителей страны из Индии и Турции. Их приняли в аэропорту Казани и поместили на 14-дневный в карантин в санатории «Васильевский».

С 10 апреля при содействии главы Татарии Рустама Минниханова удалось вернуть 21 жителя Чувашии, в том числе восемь человек — из Таиланда, семерых — из Индии, двое находились в Турции, по одному — в США, Латвии, Испании и на Кипре. В том числе накануне из Бангкока в Казань прилетела вместе с жителями Татарии семья из Новочебоксарска.

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По данным на 22 апреля, за границей остаются 211 жителей Чувашии, в том числе 22 ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии официально выявлено 235 заражённых коронавирусом, в том числе 14 человек выздоровели. Скончались пять пациентов — в основном это пожилые люди с хроническими заболеваниями.