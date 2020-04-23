Москва, , 06:23 — REGNUM Обеспокоенность жителей России падением своих доходов в период распространения коронавируса в большинстве случаев будет мотивировать их сокращать потребительские расходы, говорится в результатах исследования, проведённого компанией BCG и холдингом «Ромир».

По прогнозу экспертов, существенное падение спроса произойдет в 90% товарных категорий. Оно затронет, в частности, сферу развлечений и досуга.

«Более всего пострадают услуги для отдыха и развлечений: кинотеатры, рестораны, спа-салоны, тематические парки, концертные залы, организация досуга и отдуха», — говорится в сообщении.

В ходе опроса 38% респондентов сообщили, что готовы снизить расходы на алкоголь, 32% — на косметику, макияж и парфюмерию, 21% — на одежду. Кроме того, 31% опрошенных планируют меньше тратить денег на стационарную электронику и бытовую технику, 29% — на мобильные устройства, а 26% — на мебель и интерьер.

При этом более 2/3 опрошенных склонны считать, что рецессия в России продолжится и почти столько же полагают, что «худшее еще впереди».

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