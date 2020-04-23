Екатеринбург, , 06:16 — REGNUM «Самоизоляция» может быть снята в случае снижения числа новых случаев заражения коронавирусом в течение двух недель. Об этом в инстаграм написал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

«К сожалению, точную дату назвать невозможно. Однако есть общие принципы, которыми руководствуются сейчас эпидемиологи и власти во всем мире», — заявил глава региона.

По его словам, «рекомендательная самоизоляция» вводится при удвоении числа заражений либо каждые три-пять дней, либо при таком росте, который превосходит возможности здравоохранения. А отказываться можно лишь тогда, когда число новых случаев падает в течение инкубационного периода, то есть в течение 14 дней.

Ещё одним условием он назвал возможности региона протестировать на коронавирус каждого, кто обратился в больницу с симптомами COVID-19. Но даже после отмены «самоизоляции» некоторые ограничения могут сохранить.