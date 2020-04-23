Вашингтон, , 06:12 — REGNUM В сети появилась информация о возможных сроках релиза новой игры франшизы Assassin's Creed. Об этом 22 апреля сообщил портал Comicbook.

Источником новых данных об игре является известный инсайдер и видеоблогер Jonathan. Он утверждает, что новая Assassin's Creed выйдет в 2020 году на платформах PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One и ПК. Пользователь также сообщил, что в названии игры не будут присутствовать слова Kingdom или Ragnarok, как сообщалось ранее.

Кроме того, согласно информации, предоставленной Jonathan, геймеры смогут выбирать между мужским и женским персонажем, действие игры будет происходить во времена викингов, и в ней будет присутствовать сверхъестественный контент. Он также сообщил, что вопреки просьбам геймеров в новой Assassin's Creed не появится кооперативный режим.

Последней игрой в серии стала Assassin’s Creed Odyssey, релиз которой на ПК, PlayStation 4 и Xbox One состоялся 5 октября 2018 года. Её события разворачиваются в эпоху Древней Греции, геймерам предлагается сыграть за наёмников Алексиоса и Кассандру, которые являются потомками царя Леонида.

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