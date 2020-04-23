Гватемала, , 06:11 — REGNUM Расследование уголовного дела о коррупции в министерстве здравоохранения Гватемалы ведет генеральная прокуратура страны. Об этом 22 апреля сообщатся на сайте ведомства.

Дело открыто по факту завышения цен на лекарства на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в стране. Одним из главных фигурантов расследования является бывший заместитель минздрава Родольфо Гальдамеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля стало известно, что США депортировали в Гватемалу по меньшей мере 62 мигранта, у которых было выявлено заражение коронавирусом.

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