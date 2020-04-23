Чита, , 06:06 — REGNUM Носить защитную маску на улице не видит никакого смысла главный внештатный инфекционист минздрава Забайкальского края Елена Веселова. По её словам, которые приводит пресс-служба краевой клинической инфекционной больницы, маска необходима при любом контакте с другими людьми в закрытых помещениях.

«На свежем воздухе маска быстро забивается пылью, которой вы в итоге дышите. Вирусы не летают в воздухе: в отличие от бактерий, это не живые клетки, а просто инфицирующие частицы», — отметила эксперт.

Также Елена Веселова подчёркивает, что медицинская маска эффективна не более двух-трех часов и даже в этом случае она — не панацея. Необходимо также максимально избегать контактов с окружающими и часто мыть руки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае выявлено же более 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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